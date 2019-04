Start-up de la semaine : happenGo facilite les sorties des personnes à mobilité réduite

La « Start-up de la semaine » braque chaque vendredi ses projecteurs sur une jeune pousse innovante, proposant un concept nouveau et/ou une nouvelle approche d’une thématique tourisme ou loisirs. Aujourd’hui, focus sur happenGo, un moteur de recherche qui sélectionne les lieux accessibles aux personnes en situation de mobilité réduite.

Quel est le concept initial ?

HappenGo est un moteur de recherche qui permet de trouver tous les lieux accessibles aux personnes porteuses d’un handicap ou en situation de fragilité. Plus largement, il permet de repérer un professionnel ou une structure de service dans les domaines de la santé, du paramédical, du droit, du transport, une association… La plateforme filtre des résultats en fonction des profils et des besoins, avec le bon niveau de description sur son accessibilité, tout en garantissant une information fiable et intègre un outil de géolocalisation. De plus, il inclut un agenda qui promeut des événements autour d’un établissement, publié par un autre utilisateur. Enfin, il est possible de visiter un lieu en réalité augmentée grâce à des parcours en vidéo 360°.

happenGo est dédié à toutes sortes de handicaps, moteurs, visuels, auditifs, maladies invalidantes, handicaps intellectuel et psychique et répond également aux personnes en situation de mobilité réduite (personnes âgées, femmes enceintes…). En résumé, c’est un facilitateur de vie et de projets.

Quel « plus » pour le tourisme ?

happenGo contribue activement au développement du tourisme car il permet d’attirer de « nouveaux » touristes à travers toute la France. Ils représentent près de 25 millions de personnes (15 millions d’individus concernés par un handicap et 9 millions d’aidants).

Les personnes en recherche d’une meilleure accessibilité et leurs familles peuvent ainsi mieux se projeter pour partir en vacances ou sortir spontanément quand elles savent qu’elles n’auront pas de mauvaises surprises une fois arrivées à destination.

happenGo permet d’aller au-delà d’un simple tourisme adapté, c’est une véritable conception d’un « tourisme pour tous ».

Quel est votre coeur de cible ?

Les personnes en situation de handicap visible et non visible ainsi que les seniors sont concernés. Leurs familles et les aidants peuvent également utiliser cette application.

Par ailleurs, notre cœur de cible intègre les établissements recevant du public et souhaitant promouvoir leur accessibilité et/ou leur service auprès des personnes en situation de handicap.

Quel est votre élément différenciant ?

L’idée première est d’apporter toute l’information (description de l’accessibilité) de manière précise et fiable, de s’adresser à toutes les catégories de handicap et pour n’importe quel besoin du quotidien (commerce, hébergement, restauration, transport, loisirs, services).

happenGo se différencie des autres plateformes de types « réseaux sociaux » pour lesquelles l’information sur l’accessibilité d’un lieu provient des utilisateurs eux-mêmes (avis, notes, commentaires etc). Nous ne laissons aucune place à la subjectivité des infos, une équipe vérifiera toujours dans les faits les informations publiées.

Quel est le marché potentiel ?

En France, 15 millions de personnes sont en situation de handicap ou de fragilité, 13,1 millions sont seniors (+ 65 ans). A ces personnes-là, s’ajoutent les 9 millions d’aidants.

Par ailleurs, 1 million d’établissements reçoivent du public et cinq millions de professionnels et structures dédiées peuvent aussi être référencées.

Enfin dans le monde, ce sont environ 650 millions de personnes qui se disent en situation de handicap. Soit plusieurs millions d’ERP à référencer. Le potentiel est important.

Quel est le business model ?

Pour les utilisateurs, le téléchargement de l’application est gratuit. Pour les professionnels qui souhaitent élargir leur visibilité et promouvoir l’accessibilité d’un ERP, d’un service, d’une association, il faut compter un abonnement de 450 € ou 90 € par an.

Où en est le lancement de votre start-up ?

La marque a été créée en juin 2018 et le site a été lancé en décembre 2018. Plus récemment (en février), nous avons introduit l’application pour iOS et Androïd.

Cherchez-vous actuellement des financements ?

happenGo a pu être conçu et lancé grâce aux fonds propres de l’un de ses fondateurs mais également grâce aux dons généreux de personnes ayant souhaité se joindre à l’aventure. Nous sommes désormais à la recherche de partenaires, mécénats, sponsors pour développer happenGo à la hauteur de ses ambitions mais surtout aussi pour répondre aux besoins exprimés par les utilisateurs.

Une actualité à annoncer ?

Nous venons de commencer une collecte de fonds en crowdfunding et d’embaucher pour la première fois un salarié reconnu travailleur handicapé.